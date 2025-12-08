На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мизулина заявила, что после новых блокировок дети хотят уехать из России

Мизулина: каждый второй ребенок после блокировки Roblox пишет о желании уехать
Global Look Press

После блокировок Roblox и других платформ «каждый второй ребенок» пишет, что хочет уехать из России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

По ее словам, речь идет о детях 8–16 лет.

«Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?» — написала Мизулина.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

В игре нет ни сюжета, ни определенного жанра, однако Россия вошла в топ-3 стран по числу посетителей этого онлайн-ресурса. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» разобралась, как детская онлайн-игра Roblox превратилась в огромную порностудию.

