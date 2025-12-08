В России предложили расширить трудовые гарантии для матерей с детьми до трех лет

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 70 Трудового кодекса, которая сейчас предоставляет такую льготу только матерям детей до полутора лет. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в отзыве.

В пояснительной записке Нилов указывает, что воспитание ребенка до трех лет — период повышенной нагрузки, а установление испытательного срока создает для женщин избыточный стресс и может провоцировать скрытую дискриминацию. Кабмин отметил, что инициатива не повлияет на бюджет, но срок ее вступления должен быть согласован с законом «Об обязательных требованиях в РФ» — не ранее чем через 90 дней после публикации.

2 декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России необходимо закрепить право беременных женщин на досрочный декретный отпуск. Это особенно актуально на фоне того, что сегодня многие рожают после 30 лет, что сопряжено с различными рисками и требует наблюдения и заботы.

