В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе уточнили, что меры носят временный характер.

Также в ночь на 8 декабря ограничения ввели в аэропорту Внуково.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее на Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Египет.