На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне мечтают о наставнике на работе

Каждый третий опрошенный россиянин мечтает о наставнике на работе
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий опрошенный россиянин, выходя на новую работу, прежде всего мечтает о живом наставнике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

32% новичков остро ощущают нехватку человека, который бы их курировал. Еще 23% ждут продуманной программы адаптации — но пока она есть только у 48% работодателей. Еще 21% компаний ее хоть и разрабатывают, но реального онбординга пока нет.

Те, кто все же внедрили системный онбординг, уже увидели эффект: по словам работодателей, новички делают меньше грубых ошибок (55%), коллектив работает спокойнее (45%), текучесть кадров падает (47%), а хаоса становится заметно меньше. Плюс растет эффективность процессов (41%).

«Плавная адаптация — это не роскошь, а условие, чтобы человек быстро влился в команду и начал приносить результат. HRtech-решения позволяют хранить всю информацию в одном месте, запускать персональные программы развития и отслеживать прогресс буквально в один клик», — отметила HRD Skillaz Ксения Степанова.

Чаще всего адаптацию проходят сотрудники, которых только что наняли (78%). Но потолок возможностей шире: 35% компаний используют онбординг для стажеров, 21% — для тех, кто переходит в новый отдел, 15% — для вернувшихся после длительного перерыва, а 14% — при повышении. Столько же работодателей включают элементы адаптации во всех перечисленных сценариях.

Инструменты онбординга уже встречаются почти везде: 40% работодателей создали корпоративные порталы или приложения с нужной информацией, 37% подготовили видео и презентации, 33% разработали «гайд новичка». В ходу и обучающие ролики, и словари корпоративного сленга, и справочники по внутреннему распорядку — чтобы новичок не только знал, куда идти, но и понимал, что значит загадочная фраза «пойдем обсудим у кофемашины».

В опросе приняли участие почти 200 российских компаний.

Ранее россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами