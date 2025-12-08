Россияне мечтают о наставнике на работе

Каждый третий опрошенный россиянин, выходя на новую работу, прежде всего мечтает о живом наставнике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

32% новичков остро ощущают нехватку человека, который бы их курировал. Еще 23% ждут продуманной программы адаптации — но пока она есть только у 48% работодателей. Еще 21% компаний ее хоть и разрабатывают, но реального онбординга пока нет.

Те, кто все же внедрили системный онбординг, уже увидели эффект: по словам работодателей, новички делают меньше грубых ошибок (55%), коллектив работает спокойнее (45%), текучесть кадров падает (47%), а хаоса становится заметно меньше. Плюс растет эффективность процессов (41%).

«Плавная адаптация — это не роскошь, а условие, чтобы человек быстро влился в команду и начал приносить результат. HRtech-решения позволяют хранить всю информацию в одном месте, запускать персональные программы развития и отслеживать прогресс буквально в один клик», — отметила HRD Skillaz Ксения Степанова.

Чаще всего адаптацию проходят сотрудники, которых только что наняли (78%). Но потолок возможностей шире: 35% компаний используют онбординг для стажеров, 21% — для тех, кто переходит в новый отдел, 15% — для вернувшихся после длительного перерыва, а 14% — при повышении. Столько же работодателей включают элементы адаптации во всех перечисленных сценариях.

Инструменты онбординга уже встречаются почти везде: 40% работодателей создали корпоративные порталы или приложения с нужной информацией, 37% подготовили видео и презентации, 33% разработали «гайд новичка». В ходу и обучающие ролики, и словари корпоративного сленга, и справочники по внутреннему распорядку — чтобы новичок не только знал, куда идти, но и понимал, что значит загадочная фраза «пойдем обсудим у кофемашины».

В опросе приняли участие почти 200 российских компаний.

