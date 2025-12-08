В России предложили упростить наказание для хозяев опасных животных

РИА Новости: за нарушения при содержании животных могут начать возбуждать дела

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий возбуждать административные дела против владельцев животных без контрольных мероприятий, если есть достаточно данных о нарушении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Поддержка предоставлена при условии доработки документа. Инициатива предполагает, что дела смогут возбуждаться при несоблюдении правил содержания животных, если это привело к причинению вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, но не содержит признаков уголовного преступления.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве кабмина.

Законопроект был подготовлен главой думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Правительство предложило распространить новые правила только на физических лиц, оставив прежний порядок для юридических лиц, включая зоопарки и цирки.

7 декабря сообщалось, что москвичка получила штраф на 13,5 тысячи рублей за жестокое обращение со своей собакой, женщина избила животное в лифте.

Ранее петербуржец сбросил соседского кота с девятого этажа и предстал перед судом.