Над Ленинградской областью сбили несколько беспилотников

Губернатор Дрозденко: силы ПВО сбили несколько дронов над Ленобластью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Лужским районом Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений. Детали, включая тип и принадлежность БПЛА, не уточняются.

Тем временем Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области четыре украинских беспилотника.

Также в ночь на 8 декабря дроны ВСУ атаковали север Ростовской области. В Чертковском районе была повреждена ЛЭП. В результате без электроснабжения оказались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что дроны ВСУ атаковали Тульскую область. По словам местных жителей, громкие взрывы были слышны в городах Новомосковске и Алексине.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ снова пытаются выдать элементы ракет Patriot за российские.