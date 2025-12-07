«Даже не извинилась»: Долину обвинили в лукавстве после сделки с квартирой

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье ждет, что Верховный суд РФ признает сделку купли-продажи жилплощади законной, так как жилплощадь «по справедливости» должна достаться ей. Ранее певица в программе «Пусть говорят» пообещала, что вернет Лурье все деньги, которые та потратила на покупку квартиры. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что Лурье не собирается отзывать жалобу после слов Долиной. Сама Лурье выразила надежду, что артистка повторит все то, что сказала на шоу, в суде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Полина Лурье ждет, что Верховный суд РФ признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной, так как эта квартира «по справедливости должна стать домом для нее и ее детей». Об этом РИА Новости заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Юрист также сообщила, что за полтора года разбирательств после продажи жилплощади певица ни разу не извинилась перед Лурье и сделала это в эфире Первого канала только из-за общественного резонанса.

«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — отметила Свириденко.

По словам адвоката, она практически ежедневно общалась с Лурье и видела, каких усилий ей стоила эта ситуация «как человеку и как матери». Свириденко уточнила, что «один частный звонок с извинениями» от Долиной мог бы изменить ситуацию, однако этого не произошло.

Долина обещала вернуть деньги

5 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Пусть говорят», в котором певица впервые подробно рассказала, как стала жертвой мошенников. Долина также заявила, что для нее важно «сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость», и пообещала, что вернет покупательнице деньги за квартиру.

«Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное. И я заявляю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — сказала артистка.

Сама Лурье на передачу не пришла, однако в эфире показали ее ответ на приглашение. В нем она заявила, что не хочет лишнего внимания и не будет комментировать ситуацию, чтобы избежать обвинений в давлении на суд.

Впоследствии адвокат Светлана Свириденко сообщила, что ее подзащитная не будет отзывать жалобу после заявления о готовности артистки вернуть ей деньги. Сама же Лурье в комментарии aif.ru выразила надежду, что все, что певица сказала на шоу, она скажет и в суде. Рассмотрение жалобы запланировано на 16 декабря.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов после интервью Долиной в «Пусть говорят» заявил, что сюжеты на телевидении с обсуждением конфликтных историй вокруг сделок с недвижимостью могут привлечь внимание к проблеме, но не подменять решения судов.

«Суд устанавливает, действителен ли договор, был ли порок воли у продавца, добросовестно ли вел себя покупатель, и уже после этого переходит к вопросам расчетов. Если сделка признается недействительной, по общему правилу применяется двусторонняя реституция: квартира возвращается прежнему владельцу, а покупателю подлежит возврат уплаченной суммы и процентов за пользование чужими средствами», — уточнил парламентарий.

Гаврилов отметил, что пока таких формулировок нет, существуют только «обещания и ожидания», но не юридически обеспеченное право на возврат денег .

Суд встанет на сторону покупательницы

Старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк в беседе с ТАСС заявил, что Верховный суд при рассмотрении апелляции по делу о квартире Долиной, скорее всего, встанет на сторону покупательницы.

«Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинен многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время», — отметил эксперт, добавив, что суд с большой долей вероятности укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя.

По словам Ватаманюка, если в сделке отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за последующее использование денежных средств продавцом, в связи с чем сделка должна признаваться действительной.