«Даже не извинилась»: Долину обвинили в лукавстве после сделки с квартирой

Полина Лурье ждет, что Верховный суд РФ признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной, так как эта квартира «по справедливости должна стать домом для нее и ее детей». Об этом РИА Новости заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
Юрист также сообщила, что за полтора года разбирательств после продажи жилплощади певица ни разу не извинилась перед Лурье и сделала это в эфире Первого канала только из-за общественного резонанса.
«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — отметила Свириденко.
По словам адвоката, она практически ежедневно общалась с Лурье и видела, каких усилий ей стоила эта ситуация «как человеку и как матери». Свириденко уточнила, что «один частный звонок с извинениями» от Долиной мог бы изменить ситуацию, однако этого не произошло.
Долина обещала вернуть деньги
5 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск программы «Пусть говорят», в котором певица впервые подробно рассказала, как стала жертвой мошенников. Долина также заявила, что для нее важно «сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость», и пообещала, что вернет покупательнице деньги за квартиру.
«Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное. И я заявляю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — сказала артистка.
Сама Лурье на передачу не пришла, однако в эфире показали ее ответ на приглашение. В нем она заявила, что не хочет лишнего внимания и не будет комментировать ситуацию, чтобы избежать обвинений в давлении на суд.
Впоследствии адвокат Светлана Свириденко сообщила, что ее подзащитная не будет отзывать жалобу после заявления о готовности артистки вернуть ей деньги. Сама же Лурье в комментарии aif.ru выразила надежду, что все, что певица сказала на шоу, она скажет и в суде. Рассмотрение жалобы запланировано на 16 декабря.
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов после интервью Долиной в «Пусть говорят» заявил, что сюжеты на телевидении с обсуждением конфликтных историй вокруг сделок с недвижимостью могут привлечь внимание к проблеме, но не подменять решения судов.
«Суд устанавливает, действителен ли договор, был ли порок воли у продавца, добросовестно ли вел себя покупатель, и уже после этого переходит к вопросам расчетов. Если сделка признается недействительной, по общему правилу применяется двусторонняя реституция: квартира возвращается прежнему владельцу, а покупателю подлежит возврат уплаченной суммы и процентов за пользование чужими средствами», — уточнил парламентарий.
Гаврилов отметил, что пока таких формулировок нет, существуют только «обещания и ожидания», но не юридически обеспеченное право на возврат денег.
Суд встанет на сторону покупательницы
Старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк в беседе с ТАСС заявил, что Верховный суд при рассмотрении апелляции по делу о квартире Долиной, скорее всего, встанет на сторону покупательницы.
«Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинен многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время», — отметил эксперт, добавив, что суд с большой долей вероятности укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя.
По словам Ватаманюка, если в сделке отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за последующее использование денежных средств продавцом, в связи с чем сделка должна признаваться действительной.