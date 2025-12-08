В Нидерландах не сняли арест с активов оператора «Турецкого потока»

Окружной суд Амстердама отказался снять арест с активов принадлежащей «Газпрому» компании South Stream Transport (SST), которая является оператором газопровода «Турецкий поток». Об этом со ссылкой на материалы судебного дела сообщает газета «Ведомости».

В 2015 году Госсовет Крыма национализировал снабжавшую полуостров электричеством компанию «Крымэнерго», крупнейшим акционером которой была принадлежащая украинскому предпринимателю Ринату Ахметову группа ДТЭК. В ноябре 2023 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по требованию ДТЭК обязала Россию выплатить ей компенсацию убытков от экспроприации крымских активов в размере $207,8 млн. В июле 2025 года Окружной суд Амстердама наложил охранный арест на активы SST на счетах в нидерландском банке в обеспечение требований ДТЭК к России по решению гаагского арбитража, поскольку SST якобы можно отождествить с государством.

В августе 2025 года SST обратилась в суд с просьбой снять арест. Однако Окружной суд Амстердама отказался это сделать, постановив, что SST не смогла доказать, что арест активов представляет для нее серьезную проблем и поэтому необходимо дождаться результатов разбирательства по существу.

18 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу придется вернуть российские активы с процентами.

