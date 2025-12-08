На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам проиндексируют страховые пенсии

Доцент Балынин: с 1 января страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 %
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6%. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, повышение таких пенсий затронет свыше 38 млн человек. На финансовое обеспечение расходов на осуществление этих выплат будет направлено в следующем году почти 12 трлн рублей. Эксперт отметил, что индексация страховых пенсий по старости коснется неработающих и работающих пенсионеров.

Также он заявил, что стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 рубля до 156,76 рубля. При этом размер фиксированной выплаты увеличится с 8907,7 рубля до 9584,69 рубля.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что пенсионеры могут увеличить размер выплат в 2026 году, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.

По словам депутата, пенсионеры должны подать соответствующее заявление до 31 декабря 2025 года, чтобы увеличить пенсию по старости в следующем году. Также выплата увеличится для тех, кто в конце 2025 года достигнет 80 лет или оформит в декабре первую группу инвалидности.

Ранее в Госдуме предложили снизить удержания из страховых пенсий до 30%.

