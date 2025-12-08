«Покупатель сам не может узнать о недуге продавца»: в Госдуме раскритиковали Росреестр

Введение в России особого списка заболеваний, при которых самостоятельная продажа квартиры была бы запрещена, позволит не лезть в частную жизнь и не нарушать врачебную тайну, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Росреестр 4 декабря не поддержал идею об обязательной проверке дееспособности собственников при продаже жилья. Ведомство сочло такую меру избыточным вмешательством в частную жизнь граждан, к тому же у регистрирующих органов нет законного доступа к медицинским данным из-за врачебной тайны. Там также указали, что даже в ряде спорных и мошеннических сделок продавцы с формальной точки зрения признавались дееспособными.

«Как раз для того, чтобы не лезть в частную жизнь и не нарушать врачебную тайну, я и внес предложение о введении особого списка заболеваний, при которых самостоятельное принятие решения об отчуждении недвижимости будет ограничено. Сегодня эта норма по сути уже действует, но она не повсеместная и реализация ее сильно тормозится бюрократическими проволочками. Так, в ЕГРН уже сейчас должны вноситься сведения о недееспособности или ограниченной дееспособности человека, если они признаны судом. Однако срок внесения этих данных четко не регламентирован, а суд каждый раз принимает решение на свое усмотрение», — отметил Аксененко.

По его словам, далеко не все знают о том, что такие сведения из ЕГРН нужно запрашивать дополнительно перед сделкой. Так, на сегодняшний день если продавец сам не сообщит покупателю о недуге, заведомо мешающем проведению сделки, сам покупатель узнать этого никак не сможет, посетовал Аксененко. Однако после проведения сделки именно это основание может стать одним из тех, на базе которых можно «откатить» сделку и признать ее незаконной, подчеркнул депутат.

«Я отправлял свое предложение в Минздрав и, насколько я вижу из комментариев ведомства, эта схема ими не отвергнута как нерабочая. Отдельно отмечу, что доступ к данным о заболевании собственника могут получить только уполномоченные сотрудники, никакого открытого реестра не подразумевается. Например, проверить сведения сможет юрист, проводящий сделку, нотариус или сотрудник МФЦ, оформляющий право собственности. Получается, что единственное нововведение в данном случае — обязательство внесения сведений в ЕГРН в обозначенные сроки и по четкому списку заболеваний и степени их тяжести», — заключил Аксененко.

Ранее Аксененко попросил Мурашко определить диагнозы, запрещающие сделки с жильем.