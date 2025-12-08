На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В результате возобновления конфликта между Таиландом и Камбоджей погиб военный

Khaosod: Камбоджей атакована таиландская база Анупонг, погиб военный
Athit Perawongmetha/Reuters

Таиланд и Камбоджа осуществили боевые удары друг по другу на приграничной территории, погиб один военнослужащий. Об этом сообщает портал Khaosod.

Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой погиб один и были ранены двое военных королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

«Таиланд развернул F-16 для ответа Камбодже после того, как была атакована база Анупонг, после чего погиб один тайский военный и двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Утром 8 декабря ВВС Таиланда нанесли удары по позициям Камбоджи, назвав это ответом на угрозу национальной безопасности.

7 декабря пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что военные страны в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей. По его словам, в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, как заявил дипломат, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель министерства подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

Ранее в РСТ оценили влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на российских туристов.

Все новости на тему:
Конфликт Таиланда и Камбоджи
