В четырех российских аэропортах сняты ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково и аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда сняты ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности.

7 декабря ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

В Министерстве обороны России рассказали, что над регионами страны сбили 77 беспилотников. В небе над Саратовской областью уничтожили 42 БПЛА. Еще 12 дронов ликвидировали в Ростовской области, 10 — в Крыму, девять — в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили в Астраханской области и Чечне.

