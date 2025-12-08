В Ленинградской области объявили об опасности атаки БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, на территории области возможно понижение скорости мобильного интернета.

Вечером 6 декабря Дрозденко сообщил, что пораженные части беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены в районе деревни Глажево Ленинградской области.

До этого губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении над Киришским районом нескольких украинских беспилотников.

Минобороны Российской Федерации заявило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Ленинградской области пяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

