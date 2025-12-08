На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области объявили об опасности атаки БПЛА

Дрозденко: в Ленинградской области объявлена беспилотная опасность
Efrem Lukatsky/AP

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, на территории области возможно понижение скорости мобильного интернета.

Вечером 6 декабря Дрозденко сообщил, что пораженные части беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены в районе деревни Глажево Ленинградской области.

До этого губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении над Киришским районом нескольких украинских беспилотников.

Минобороны Российской Федерации заявило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Ленинградской области пяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аналитик раскрыл новую тактику по борьбе с украинскими беспилотниками.

Атаки БПЛА на Россию
