Премьер Венгрии Орбан заявил о планах ЕС начать развязать с Россией к 2030 году

Премьер Венгрии заявил, что ЕС готовится к возможной войне с Россией и должен быть полностью готов к 2030 году. На фоне обсуждений перехода Европы к «военной экономике» все больше жителей Евросоюза считают риск войны высоким.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза готовятся к войне с Россией и поставили цель достичь полной готовности к 2030 году.

«Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — сказал политик в ходе выступления на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете.

Орбан отметил, что переход к военному конфликту обычно проходит четыре стадии: разрыв дипломатических отношений, введение санкций, прекращение экономического сотрудничества и, в финале, прямое столкновение.

Задача Венгрии при этом заключается в «удержании Европы от войны», подчеркнул политик.

По словам Орбана, Евросоюз уже начинает переход к военной экономике. В частности, европейские страны стремятся переориентировать свои транспортные предприятия на производство вооружений.

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Европа готовится к войне с Россией, и главным вопросом ближайшего периода станет то, удастся ли избежать полного разрушения континента. По его данным, стратегические документы ЕС предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что сделает войну с Россией возможной с 2030 года.

«Гитлер был посерьезнее»

О скором начале глобального противостояния с Евросоюзом заявил и философ Александр Дугин в колонке для «Царьграда».

«Мы не то, чтобы считаем Европу «легкой добычей», но в любом случае мы с ней справимся. И не с такими справлялись. Наполеон был посерьезнее, Гитлер был еще серьезнее. А вот с этими уродами и извращенцами, с этой бандой оголтелых безумцев, коррупционеров, первертов, сменивших пол, и просто маньяков — мы, думаю, справимся», — говорится в материале.

При этом Дугин признал, что если США «примут участие в этой войне», она закончится апокалипсисом.

Схожие опасения высказал и профессор из Норвегии Гленн Дизен. По его мнению, ЕС грозит столкновение с Россией из-за иллюзии контроля над эскалацией украинского конфликта. В интервью Lenta.ru он отметил, что в Брюсселе ошибочно полагают, будто Москва не отреагирует на переход ее красных линий.

«Им стоит отказаться от иллюзий относительно контроля над эскалацией. Они полагают, что в идеале мы отправим небольшое количество войск, выпустим пару ракет по России и будем контролировать ситуацию, чтобы она не стала неуправляемой», – пояснил Дизен.

Что говорят в России

Россия также фиксирует усиление конфликтной риторики. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил 4 декабря, что Европа «целенаправленно» готовится к вооруженному столкновению с Россией и «маниакально» приписывает Москве намерение напасть.

«Идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая назначена долговременной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть», – отметил он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал крайне опасными звучащие из Европы заявления о возможной войне.

Запаниковали из-за Украины: в польском городе случайно объявили воздушную тревогу В польском городе Любартове, расположенном примерно в ста километрах от западной границы Украины... 06 декабря 16:53

«Крайне тревожно, что многие политики именно в Европе, которая стала источником уже двух мировых войн, стали считать новую войну чуть ли не неизбежной. Нельзя допустить, чтобы такие безответственные заявления стали самосбывающимися пророчествами», – подчеркнул сенатор.

Согласно результатам опроса компании Cluster17, 51% жителей ЕС считают риск войны между Евросоюзом и Россией высоким. Еще 46% оценивают его как низкий или отсутствующий.

Страны показывают сильный разброс. В Польше высокий риск видят 77% респондентов, тогда как в Италии 65% опрошенных считают угрозу минимальной либо вовсе не видят ее.