В Воронежской области сбито четыре украинских беспилотника

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили в Воронежской области четыре украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты были обнаружены и уничтожены над территорией трех районов области. По имеющейся предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор объявил об отмене ранее введенного режима беспилотной опасности.

8 декабря сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали север Ростовской области.

В этот же день украинские беспилотные летательные аппараты атаковали города Новомосковск и Алексин Тульской области.

Утром 7 декабря в Ленинградской области действовал режим воздушной опасности. В регионе сбили несколько дронов. Вскоре стало известно, что пораженные части БПЛА нашли у деревни Глажево. Туда прибыли взрывотехники и обезвредили обломки, уничтожив тротил. Оставшиеся элементы беспилотников передали следователям. Элементы еще одного БПЛА обнаружили севернее промзоны города Кириши. Дрон был полностью уничтожен. Помощь оперативным службам оказала районная администрация.

Ранее обломки БПЛА упали на российский детский сад.