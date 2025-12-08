На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные Таиланда нанесли удары по Вооруженным силам Камбоджи

ВВС Таиланда нанесли удары по позициям армии Камбоджи
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда нанесли удары по позициям армии Камбоджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса пресс-секретаря таиландских ВВС.

В нем говорится, что операция была проведена в ответ «на силовые действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и таиландского личного состава».

«Согласно оперативным оценкам, Камбоджа мобилизовала тяжелое вооружение, перегруппировала боевые подразделения и подготовила подразделения огневой поддержки, что могло привести к эскалации военных действий и создать угрозу для приграничного района Таиланда», — сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что из-за этого была использована авиация «для сдерживания и сокращения военного потенциала» Камбоджи.

Также в нем подчеркивается, что ударам подверглись «исключительно» военные объекты в Камбодже.

Незадолго до этого Второй военный округ сухопутных сил Таиланда заявил, что военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с королевством.

7 декабря пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что военные страны в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей. По его словам, в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, как заявил дипломат, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель министерства подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

Ранее в РСТ оценили влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на российских туристов.

Конфликт Таиланда и Камбоджи
