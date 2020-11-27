Тихановская и Байден проведут встречу

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и кандидат в президенты США Джо Байден проведут встречу. Об этом рассказала Тихановская в интервью каналу «Белсат».

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», — сказала Тихановская.

Выборы прошли 3 ноября, официальные итоги до си хор не подведены. Однако Байден и многие средства массовой информации уже объявили о его победе. Демократа поздравили и лидеры некоторых стран.

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