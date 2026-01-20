Размер шрифта
В Эстонии раскритиковали Трампа из-за Гренландии: «Несет чепуху»

Эстонский генерал Херем заявил, что Трамп несет чепуху относительно Гренландии
Экс-командующий Силами обороны Эстонии Мартен Херем раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о Гренландии, в котором он призвал «устранить российскую угрозу», а Дания не способна справиться с ней. Его слова приводит портал Delfi.

По его словам, «страшно», когда президент США «несет такую чепуху».

«Так же и мы могли бы сказать: «Эстония 20 лет говорит НАТО и США о российской угрозе. К сожалению, ни НАТО, ни США были не способны ничего сделать с этим. Теперь пришло время, и… США (президент) сами все за нас сделают!», — сыронизировал Херем.

20 января Трамп заявил, что НАТО на протяжении 20 лет предупреждало Данию о якобы «российской угрозе».

Он также добавил, что американская сторона будет поднимать вопрос о приобретении Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, потому что Дания не может защитить страну.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Финляндии пообещала ответ Европы Трампу на ситуацию вокруг Гренландии.

