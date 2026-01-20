Зеленский обеспокоился смещением внимания с Украины на Гренландию

Зеленский обеспокоен, что фокус внимания смещается с Украины на Гренландию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на Гренландию на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Его слова приводит «Европейская правда».

«Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор», — заявил Зеленский.

По его словам, «здесь только давление на Россию и усиление Украины». Других инструментов завершения конфликта не существует, считает политик.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

