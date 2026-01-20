В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца Свечникова

В Босфорском проливе в Турции нашли тело неизвестного мужчины. Предположительно, это может быть российский пловец Николай Свечников, пропавший в августе прошлого года во время заплыва, сообщило турецкое агентство IHA.

Тело из воды извлекла морская полиция. На мужчине был надет костюм для плавания. Родственников пропавшего пловца вызвали на опознание.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков выдвигались различные версии случившегося. В том числе не исключалось, что во время заплыва россиянин мог утонуть или самостоятельно выбраться на берег и скрыться.

Как рассказала родственница пловца Алена Караман, его поиски в Босфорском проливе прекратились в 2025 году, но следствие продолжается. Семья Свечникова объявила награду в 1 млн рублей за информацию о его местонахождении.

Ранее в Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи Свечникова.