Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца Свечникова

IHA: тело мужчины найдено в Босфоре, речь может идти о пловце Свечникове
Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В Босфорском проливе в Турции нашли тело неизвестного мужчины. Предположительно, это может быть российский пловец Николай Свечников, пропавший в августе прошлого года во время заплыва, сообщило турецкое агентство IHA.

Тело из воды извлекла морская полиция. На мужчине был надет костюм для плавания. Родственников пропавшего пловца вызвали на опознание.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков выдвигались различные версии случившегося. В том числе не исключалось, что во время заплыва россиянин мог утонуть или самостоятельно выбраться на берег и скрыться.

Как рассказала родственница пловца Алена Караман, его поиски в Босфорском проливе прекратились в 2025 году, но следствие продолжается. Семья Свечникова объявила награду в 1 млн рублей за информацию о его местонахождении.

Ранее в Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи Свечникова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664861_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+