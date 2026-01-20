Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Власти Хургады опровергли данные о закрытии пляжей при отелях из-за акул

В Хургаде власти опровергли инциденты с акулами, все отели работают
Shutterstock

Власти египетской Хургады опровергли инциденты с акулами, все отели работают в штатном порядке. Об этом заявил директор охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абид в беседе с РИА Новости.

«Более того, сегодня туристы из гостиниц района «Макади-Бей» отправились на десятки различных дайвинг-туров в соответствии с запланированным графиком», — сказал он.

Кроме того, природоохранные службы тщательно патрулируют эти районы, подчеркнул Абид.

20 января Telegram-канал SHOT писал, что пляжи сразу пяти отелей в Хургаде якобы закрыли из-за акулы. Как сообщало СМИ, хищница была замечена в акватории Красного моря прямо возле берега и не дает людям зайти в воду. Без купания остались гости пяти отелей на египетском курорте: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts.

На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть, как акула охотится на рыбу. Съемку вел один из российских туристов, который не побоялся подойти к хищнице практически вплотную.

Ранее «самая опасная акула» напала на пожилого дайвера на египетском побережье и попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665305_rnd_5",
    "video_id": "record::acbb6f7e-6b94-4022-9327-c958250f40a8"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+