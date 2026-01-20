Власти Хургады опровергли данные о закрытии пляжей при отелях из-за акул

В Хургаде власти опровергли инциденты с акулами, все отели работают

Власти египетской Хургады опровергли инциденты с акулами, все отели работают в штатном порядке. Об этом заявил директор охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абид в беседе с РИА Новости.

«Более того, сегодня туристы из гостиниц района «Макади-Бей» отправились на десятки различных дайвинг-туров в соответствии с запланированным графиком», — сказал он.

Кроме того, природоохранные службы тщательно патрулируют эти районы, подчеркнул Абид.

20 января Telegram-канал SHOT писал, что пляжи сразу пяти отелей в Хургаде якобы закрыли из-за акулы. Как сообщало СМИ, хищница была замечена в акватории Красного моря прямо возле берега и не дает людям зайти в воду. Без купания остались гости пяти отелей на египетском курорте: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts.

На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть, как акула охотится на рыбу. Съемку вел один из российских туристов, который не побоялся подойти к хищнице практически вплотную.

Ранее «самая опасная акула» напала на пожилого дайвера на египетском побережье и попала на видео.