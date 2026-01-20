Совет ООН по правам человека на этой неделе проведет специальную сессию по Ирану

Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) проведет в пятницу, 23 января, экстренное заседание по Ирану, на котором будет обсуждаться «тревожное насилие», примененное против протестующих. Об этом сообщил Reuters.

Запрос на проведение сессии направили 20 января представители Исландии, Германии, Северной Македонии, Молдавии и Великобритании. На данный момент предложение поддержала 21 страна.

«В связи с важностью и срочностью ситуации, в частности в связи с достоверными сообщениями о тревожном насилии, подавлении протестов и нарушениях международного права в области прав человека по всей стране, необходима специальная сессия», — говорится в письме, написанном послом Исландии Эйнаром Гуннарссоном от имени группы стран.

Иранские дипломаты заявили агентству, что Иран направил в миссию несколько страниц опровержения обвинений в подавлении протестов, утверждая, что столкновения произошли после вооруженных нападений на силы безопасности.

По мнению представителя правозащитной организации Impact Iran, эта сессия СПЧ ООН станет сигналом для иранских властей о том, «что кровопролитие и подавление инакомыслящих должны прекратиться и, что за ними ведется наблюдение».

