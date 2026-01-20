Размер шрифта
Общество

Экс-замглавы Кубани заподозрили в обогащении за счет бюджета

Экс-замглавы Кубани Минькову проверяют на незаконное обогащению за счет бюджета
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Правоохранительные органы проверяют на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств бывшего вице-губернатора по социальным вопросам Краснодарского края Анну Минькову. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет Telegram-канал «Краснодар и край», предварительно, сотрудники Генпрокуратуры обнаружили у родственников чиновницы имущество на 1 млрд рублей.

По информации журналистов, будучи вице-губернатором края Минькова якобы оформляла на семью и знакомых здания и землю. По информации Telegram-канала, накануне чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

До этого Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» сообщил об обысках в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае Максима Бондаренко.

В публикации говорится, что стражи порядка пришли к чиновнику из-за дома инвалидов в Новонекрасовском, строительство которого обошлось в 2 млрд рублей. Работы начались в сентябре 2023 года и проводились в рамках национального проекта. Уже после старта строительства выяснилось, что для дома инвалидов выбрали заболоченный участок, что автоматически увеличило расходы.

В тексте уточняется, что Бондаренко активно продвигал проект. При этом Минькова курировала реализацию проекта.

Ранее у экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 млн рублей.

