Общество

Врач рассказал, как бороться с аллергией на мороз

Врач Калюжин посоветовал надевать на себя несколько слоев одежды при аллергии на мороз
При проявлении симптомов аллергии на мороз нужно избегать перепадов температуры и закрывать проблемные участки тела несколькими слоями одежды. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Зимой у некоторых людей после ветра, снега или холодной воды появляются зудящие волдыри, покраснение, отек губ или кистей. Чаще всего это холодовая крапивница — реакция кожи на охлаждение. Холод запускает выброс гистамина и других веществ из «тучных» клеток: сосуды расширяются, жидкость выходит в ткани — отсюда зуд и «припухлости». Нередко становится хуже при согревании. При этом общая реакция выражена слабостью, свистящим дыханием, падением артериального давления, особенно при купании в холодной воде. Что делать: избегайте резких перепадов температуры, одевайтесь слоями, закрывайте шею и лицо шарфом, носите перчатки, не держите голыми руками холодные предметы. Если эпизоды повторяются, обратитесь к врачу. Обычно помогают современные антигистаминные препараты, но при тяжелом течении нужен индивидуальный план лечения. При затруднении дыхания, осиплости, нарастающем отеке лица, горла или сильном головокружении необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Профилактика: держите кожу сухой, наносите защитный крем на лицо и руки, планируйте прогулки так, чтобы можно было согреться», — сказал он.

Ранее врач рассказала, как справиться с метеозависимостью самостоятельно.

