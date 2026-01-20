Размер шрифта
В СПЧ призвали не раздувать межнациональный конфликт после убийства под Москвой

Меркачева призвала не раздувать межнациональную вражду из убийства в Подмосковье
Владимир Трефилов/РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» призвала не раздувать межнациональный конфликт из-за инцидента, в ходе которого уроженец Таджикистана напал с ножом на 18-летнего молодого человека в Подмосковье.

Известно, что 18 января подросток по имени Илья ехал в автобусе с друзьями. По данным следствия, молодые люди, заметив женщину за окном, начали показывать ей неприличные жесты. На это обратил внимание 19-летний Имомали Турдиев, который сделал им замечание. Между сторонами возник словесный конфликт, после чего Турдиев предложил продолжить разговор на улице.

В ходе драки молодому человеку распылили в лицо перцовый баллончик и выстрелили в него из ракетницы. В ответ он достал нож и несколько раз ударил одного из участников конфликта. Турдиев остался на месте происшествия, а автобус уехал с раненым Ильей. Позднее юноша скончался.

Как рассказал изданию MSK1.RU Сафаржон Турдиев, старший брат Имомали, тот считался наименее конфликтным среди братьев, ранее не занимался борьбой и спортом. По его словам, применение ножа могло носить характер самообороны. Сафаржон утверждает, что Имомали лишь сделал замечание, после чего подростки вышли и начали драться сами.

По словам Меркачевой, внимание привлекает тот факт, что молодой человек находился в общественном транспорте с ножом, что может свидетельствовать о готовности применить его при определенных обстоятельствах. Меркачева также допустила, что подобные эпизоды могут указывать на напряженную межэтническую обстановку в конкретном районе.

Ранее в Москве пьяный мужчина напал на бармена, который не поставил ему песню Шамана.

