Лавров упрекнул Макрона в хамстве по отношению к России

Лавров: Макрон допустил хамство и наплевательское отношение к России
Kaan Soyturk/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил хамское и наплевательское отношение к России, однако Москва не опустится до подобной риторики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.

Речь идет о заявлении французского лидера после одного из разговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда Макрон заявил, что Россия якобы сама выбрала путь «ничем не оправданной войны», пренебрегая правдой под влиянием инстинктов страны, которая «не может примириться со своей историей».

«Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно», — прокомментировал это высказывание Лавров.

Министр иностранных дел РФ также прокомментировал призывы Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони наладить контакт с Москвой. По его мнению, заявления европейских лидеров о необходимости возобновления диалога с Россией сейчас звучат несерьезно.

Ранее Лавров заявил, что заявление Макрона о неизбежной войне с РФ остается на его совести.

