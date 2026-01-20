В России задумались о социальных маршрутах общественного транспорта

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать на территории всей России социальные маршруты общественного транспорта, связывающие населенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с раннего утра, с шести часов и до позднего вечера, минимум до 23:00, по понятному расписанию и по доступной цене», — пояснил депутат, подчеркнув, что жители малых городов постоянно сталкиваются с трудностями при получении медицинской помощи и оформлении документов из-за отсутствия регулярного транспорта в населенном пункте.

По словам Слуцкого, партия ЛДПР провела мониторинг и выяснила, что 64% сельских жителей оценили работу местного транспорта как плохую или очень плохую, а в каждом четвертом населенном пункте общественного транспорта вовсе нет.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым охарактеризовал ситуацию с дорогами в регионе как крайне серьезную. Губернатор согласился с президентом, добавив, что в регионе уже отремонтировано 2,1 тыс. км дорог.

Ранее в лесах России решили проложить дороги и установить дорожные знаки.