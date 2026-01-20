«Жалеть — это удел слабых». Анастасии Волочковой — 50

Размер шрифта
Балерине, заслуженной артистке России Анастасии Волочковой исполнилось 50 лет.

Она родилась 20 января 1976 года в семье чемпиона СССР по настольному теннису Юрия Волочкова и гида-экскурсовода Тамары Антоновой. По словам будущей артистки, она мечтала стать балериной с пяти лет, после того как впервые увидела «Щелкунчика» в Кировском театре.

Для достижения своей цели девушка, несмотря на первоначальный отказ комиссии, в возрасте десяти лет поступила в Вагановское училище (сейчас — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), где выпустилась по классу Наталии Дудинской.

Уже будучи студенткой предвыпускного курса в 1994 году Волочкова начала выступать на сцене Мариинского театра, а получив диплом, официально стала солисткой площадки. В Мариинке она исполняла главные партии в «Лебедином озере», «Корсаре», «Жизели», «Жар-птице» и «Раймонде».

В 1996 году Волочкова победила в Международном конкурсе артистов балета им. Сержа Лифаря, а спустя два года балетмейстер Владимир Васильев пригласил ее в Большой театр на роль Одетты в «Лебедином озере». На протяжении следующих семи лет она исполняла ведущие партии во многих спектаклях Большого, а в 2002 году удостоилась престижной премии «Балетный Бенуа».

Однако уже в 2003 году у Волочковой начались конфликты с новым руководством театра. В результате вместо продления контракта на год ей предложили продлить трудовые отношения лишь на 4 месяца. Солистка отказалась подписывать новый договор, и ее уволили. Официальной причиной послужил уход ее партнера по «Лебединому озеру» Евгения Иванченко. Кроме того, занимавший тогда пост гендиректора Большого театра Анатолий Иксанов обвинил балерину в слишком большом для ее профессии весе. Сама же Волочкова утверждала, что ее увольнение являлось местью бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым она разорвала отношения.

Спустя два месяца танцовщица выиграла суд, который обязал учреждение восстановить ее на работе. С ней формально заключили новый договор, но на работу в труппу она не вернулась.

У балерины было много ярких романов. Одним из них были отношения с актером Джимом Керри в начале 2000-х годов, которые длились недолго, так как, по признанию Волочковой, они не могли быть вместе из-за проживания в разных странах.

Самым обсуждаемым романом Волочковой были отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым с 2000 по 2003 год.

Анастасия Волочкова также состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным, в 2005 году у них родилась дочь Ариадна. В 2008 году они расстались.

Анастасия Волочкова участвовала во множестве телевизионных проектов, таких как, например, «Ледниковый период», «Маска. Танцы», снималась в сериалах и фильмах.

В 2025 году балерина приняла участие в шоу «Звезды под капельницей», которое покинула со скандалом. Она утверждала, что на проекте вместо лечения зависимостей участников, наоборот, спаивают.

Волочкова известна активным ведением социальных сетей, в которых она часто публикует личные фотографии, на которых делает шпагат в разных точках планеты.

«Я вообще в жизни ни о чем не жалею. Жалеть — это удел слабых людей», — отмечала балерина.

Фотографии Волочковой — в галерее «Газеты.Ru».
 
