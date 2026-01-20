Размер шрифта
Немецкий боксер: я готов скинуть Бивола с трона

Боксер Айферт заявил, что готов скинуть Бивола с трона
Немецкий боксер Михаэль Айферт заявил о готовности встретиться с Дмитрием Биволом, передает Boxing Scene.

«Бивол уже стал легендой, именно это меня и мотивирует. Это мой шанс самому стать великим. Я всю жизнь ждал этого и знаю, что могу скинуть его с трона», — сказал Айферт.

Бивол должен был провести третий бой против соотечественника Артура Бетербиева, однако из-за операции Бивола поединок был отменен.

Первый поединок российских боксеров состоялся в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Теперь уже Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Ранее у Бивола затребовали медицинские документы о травме.

