Губернатор Беспрозванных на литовском ответил на угрозы НАТО о блокаде Калининграда

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных на литовском языке ответил на заявления бывшего замминистра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского эксклава. В своем Telegram-канале губернатор привел цитату из фильма «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ранее Владимир Путин предупреждал, что попытка блокады региона приведет к крупномасштабному военному конфликту. В НАТО неоднократно заявляли о наличии планов по нейтрализации российской группировки в Калининградской области.

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных на литовском языке ответил на слова бывшего замминистра иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона.

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus («Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»)»,

— написал губернатор в Telegram.

Эта фраза звучит в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». В финале картины исполнитель главной роли — актер Николай Черкасов — произносит эти слова, обращенные к пленным немецким рыцарям-крестоносцам после битвы на Чудском озере, которая состоялась 5 апреля 1242 года и закончилась разгромом Ливонского ордена.

До этого Дариус Юргелявичус в эфире украинского YouTube-канала «ДумаЙ» заявил, что у НАТО на случай прямого конфликта с Россией есть сценарий блокады Калининградской области.

Предупреждение Путина

В декабре 2025 года во время прямой линии президент РФ Владимир Путин предупредил, что попытка блокады Калининграда приведет к масштабному военному конфликту .

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. И выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — заявил президент РФ.

До этого в декабре экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что НАТО рассматривает возможную интервенцию в Калиниградскую область.

«За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. <…> Сегодня нужно четко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», — приводит его слова польский портал Fakt.

Громадзинский добавил при этом, что Польша не хочет идти «на крайние меры».

«Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — пригрозил генерал.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак публично заявлял, что Калининград якобы должен принадлежать Польше. В Кремле отмечали, что подобные претензии со стороны соседних государств лишь подтверждают обоснованность обеспокоенности Москвы вопросами безопасности.

В июле командующий армией США в Европе и Африке, а также сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что в альянсе разработаны планы по нейтрализации российского военного потенциала в Калининградской области.

Блокирование области

В ноябре 2025 года замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил, что НАТО на учениях уже отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств, отметил он, добавив, что ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

«Альянс запустил в этом году миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории, чтобы поставить под контроль и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — пояснил Грушко.

В Литве не раз заявляли о возможности ужесточения транзитных ограничений в отношении Калининградской области как инструмента давления на Россию и Белоруссию. Еще в июне 2022 года Вильнюс ввел запрет на железнодорожную перевозку части грузов в российский эксклав в рамках санкций Евросоюза, после чего основной поток поставок в регион перешел на морской путь.

Президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября выступил с предложением не только закрыть границу с Белоруссией, но и сократить транзитное сообщение с Калининградской областью.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления о блокировании Калининградской области.

«Очень смешно, что они говорят [о превращении Балтийского моря] «во внутреннее море альянса», это просто какие-то больные фантазии, какой-то бред на тему возможной блокады Калининградской области, даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Какое-то слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях», — заметила Захарова.