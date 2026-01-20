Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле прошла встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым

Путин поручил главе Адыгеи Кумпилову уделить внимание ремонту соцучреждений
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Кумпилов доложил президенту об экономических и социальных показателях в республике», — говорится в заявлении.

Также глава региона рассказал Путину, каких успехов удалось достичь в сельском хозяйстве и при развитии туристических маршрутов.

При этом российский лидер поручил Кумпилову уделить внимание ремонту социальных учреждений, в том числе школ и дошкольных учреждений. Как сказал Путин, в Адыгее наблюдается очень большая потребность в капитальном ремонте соответствующих зданий.

«Однозначно, уважаемый Владимир Владимирович. Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений. Мы выделяем республиканские средства к федеральным по программе, что выделяются на сегодняшний день», — сказал глава республики.

По его словам, власти региона «провели серьезную работу» по приведению в порядок домов культуры. Теперь они намерены направить усилия на ремонт школ и дошкольных учреждений, подчеркнул Кумпилов.

Ранее Путин провел рабочую встречу с Хуснуллиным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665149_rnd_6",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+