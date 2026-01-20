В Кремле прошла встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Кумпилов доложил президенту об экономических и социальных показателях в республике», — говорится в заявлении.

Также глава региона рассказал Путину, каких успехов удалось достичь в сельском хозяйстве и при развитии туристических маршрутов.

При этом российский лидер поручил Кумпилову уделить внимание ремонту социальных учреждений, в том числе школ и дошкольных учреждений. Как сказал Путин, в Адыгее наблюдается очень большая потребность в капитальном ремонте соответствующих зданий.

«Однозначно, уважаемый Владимир Владимирович. Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений. Мы выделяем республиканские средства к федеральным по программе, что выделяются на сегодняшний день», — сказал глава республики.

По его словам, власти региона «провели серьезную работу» по приведению в порядок домов культуры. Теперь они намерены направить усилия на ремонт школ и дошкольных учреждений, подчеркнул Кумпилов.

Ранее Путин провел рабочую встречу с Хуснуллиным.