Мать Заворотнюк прилюдно обратилась к вдовцу актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вместе с матерью звезды Валентиной Борисовной посетили ледовое шоу «Щелкунчик», в котором выступает фигурист Петр Чернышев — вдовец Заворотнюк и отец ее дочери Милы. Постом об этом Анна поделилась в соцсетях.

Девушка показала, как мать Заворотнюк публично обратилась к фигуристу. Женщина поздравила всех присутствовавших с прошедшим Новым годом и Рождеством и поблагодарила артистов за шоу.

«Вы можете дарить настоящее счастье! Мы уйдем сегодня с таким радостным чувством», — сказала она, ласково назвав зятя Петенькой.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года, ей было 53 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев.

У Анастасии Заворотнюк остались дети — 25-летний Майкл, 29-летняя Анна и 6-летняя Мила. Анна постоянно живет в Дубае, но регулярно прилетает в Москву.

