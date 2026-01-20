Спасатели спустя 33 часа непрерывной работы помогли собаке, застрявшей в расщелине скалы

В Финляндии спасли собаку, которая 54 часа провела на крутом каменистом склоне

В Финляндии спасли собаку, которая более двух суток провела на крутом каменистом склоне. Об этом пишет издание Yle.fi.

В субботу, 17 января, собака по кличке Ярру из общины Липери отправилась со своим хозяином на прогулку по зимнему лесу. На его глазах она погналась за лисой, забралась в расщелину на скале и пропала.

Мужчина целые сутки пытался ее выманить самостоятельно, но не смог и обратился за помощью к профессионалам.

Спасатели начали работать в воскресенье и 33 часа без перерыва долбили и сверлили гранит на сложном рельефе. Подобравшись к животному чуть ближе, они включили обогреватели, чтоб Ярру не замерзла. В тот момент собака уже отзывалась на голос владельца, но по-прежнему не могла выбраться из ловушки.

В итоге в скале проделали отверстие, через которое Ярру вылезла наружу и наконец воссоединилась со своим хозяином.

