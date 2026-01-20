Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

«В джунглях сильный имеет все»: почему легендарного чемпиона смущает допуск паралимпийцев

Тихонов: наверное, в Международном паралимпийском комитете есть адекватные люди
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов удовлетворен тем, что Международный паралимпийский комитет изменил условия допуска россиян, однако его смущает, что российская сторона вынуждена просить и идти на компромиссы. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Знаете, что меня не устраивает как потомка казачьего рода? Мы все время с протянутой рукой. Наверное, в МПК тоже есть адекватные люди. До которых наконец-то дошло, что хотя бы паралимпийцев нельзя лишать соревнований, они и так многого лишены в этой жизни, чтобы отнять у них еще и такое удовольствие. Я считаю, что те, кто принял решение допустить нас, адекватные люди. А те, кто все еще против в каких-то видах спорта, — профашистская прослойка, я так их называю.

У нас есть все для того, чтобы нас уважали. В старом фильме «Тарзан» герой пятикратного олимпийского чемпиона Джонни Вайсмюллера говорил: в джунглях сильный имеет все. Вот так надо жить России», — убежден Тихонов.

По словам президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, организация сможет на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений на Паралимпиаду в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Такое решение было принято в МПК.

Ранее Губерниев назвал решение МПК по россиянам торжеством спортивной дипломатии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665281_rnd_6",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+