«В джунглях сильный имеет все»: почему легендарного чемпиона смущает допуск паралимпийцев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов удовлетворен тем, что Международный паралимпийский комитет изменил условия допуска россиян, однако его смущает, что российская сторона вынуждена просить и идти на компромиссы. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Знаете, что меня не устраивает как потомка казачьего рода? Мы все время с протянутой рукой. Наверное, в МПК тоже есть адекватные люди. До которых наконец-то дошло, что хотя бы паралимпийцев нельзя лишать соревнований, они и так многого лишены в этой жизни, чтобы отнять у них еще и такое удовольствие. Я считаю, что те, кто принял решение допустить нас, адекватные люди. А те, кто все еще против в каких-то видах спорта, — профашистская прослойка, я так их называю.

У нас есть все для того, чтобы нас уважали. В старом фильме «Тарзан» герой пятикратного олимпийского чемпиона Джонни Вайсмюллера говорил: в джунглях сильный имеет все. Вот так надо жить России», — убежден Тихонов.

По словам президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, организация сможет на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений на Паралимпиаду в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Такое решение было принято в МПК.

