Синоптик: пик снегопадов на Камчатке пройден

На Камчатке не ожидается новых мощных снегопадов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.
«Нет, новых снегопадов не будет. Пик пройден», — сказал синоптик.
В настоящее время на Камчатке продолжается масштабная ликвидация последствий серии мощных циклонов в режиме чрезвычайной ситуации.
В ночь на 20 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что принял решение обратиться в правительство РФ за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.
Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском люди прыгают из окон в сугробы.