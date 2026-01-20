Размер шрифта
Синоптик: пик снегопадов на Камчатке пройден

Синоптик Шувалов сообщил, что новых мощных снегопадов на Камчатке не ожидается
Кирилл Галиев

На Камчатке не ожидается новых мощных снегопадов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

«Нет, новых снегопадов не будет. Пик пройден», — сказал синоптик.

В настоящее время на Камчатке продолжается масштабная ликвидация последствий серии мощных циклонов в режиме чрезвычайной ситуации.

В ночь на 20 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что принял решение обратиться в правительство РФ за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском люди прыгают из окон в сугробы.

