Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Кошка осталась одна дома и устроила пожар, включив плиту

Fox News: в США кошка устроила пожар в доме, включив плиту
VeronArt16/Shutterstock/FOTODOM

В Техасе кошка стала причиной пожара, включив плиту, оставшись одна дома, пишет Fox News.

Пожарные оперативно прибыли на место и смогли быстро потушить огонь, не допустив его распространения на другие части дома. В ходе расследования специалисты изучили записи домашней камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как кошка запрыгивает на плиту, на которой находились различные предметы, и случайно включает конфорку. После этого животное сразу спрыгивает, а оставленные на поверхности предметы загораются.

Огонь повредил кухонные приборы, дверь и часть потолка. Остальная часть дома не пострадала, пострадавших среди людей и животных нет. Спасатели напомнили жителям, что не стоит оставлять на плите горючие предметы, такие как бумажные полотенца или пластиковые контейнеры, всегда проверять, выключены ли конфорки и духовка. Отдельно было отмечено, что защитные крышки для ручек плиты могут снизить риск подобных происшествий.

«Несколько секунд профилактики могут предотвратить пожар», — говорится в сообщении.

Ранее в Таиланде на камеру попала дикая кошка, которую не видели 30 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665263_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+