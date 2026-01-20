Кошка осталась одна дома и устроила пожар, включив плиту

В Техасе кошка стала причиной пожара, включив плиту, оставшись одна дома, пишет Fox News.

Пожарные оперативно прибыли на место и смогли быстро потушить огонь, не допустив его распространения на другие части дома. В ходе расследования специалисты изучили записи домашней камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как кошка запрыгивает на плиту, на которой находились различные предметы, и случайно включает конфорку. После этого животное сразу спрыгивает, а оставленные на поверхности предметы загораются.

Огонь повредил кухонные приборы, дверь и часть потолка. Остальная часть дома не пострадала, пострадавших среди людей и животных нет. Спасатели напомнили жителям, что не стоит оставлять на плите горючие предметы, такие как бумажные полотенца или пластиковые контейнеры, всегда проверять, выключены ли конфорки и духовка. Отдельно было отмечено, что защитные крышки для ручек плиты могут снизить риск подобных происшествий.

«Несколько секунд профилактики могут предотвратить пожар», — говорится в сообщении.

Ранее в Таиланде на камеру попала дикая кошка, которую не видели 30 лет.