Вспышка на Солнце вызвала самый мощный за 25 лет радиационный шторм

Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли самый мощный за последние 25 лет радиационный шторм уровня S4, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Шторм вызвала мощная вспышка на Солнце класса X1.95, которая также привела к началу сильной магнитной бури длительностью несколько дней. Ученые отмечают, что уровень солнечного ветра близок к рекордным значениям.

В лаборатории отметили, что такая радиационная активность

может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах.

Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей и радиосвязи на высоких частотах. При этом на данный момент опасности для людей он пока не представляет, отметили в ИКИ РАН.

«Энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия, уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключающих их проникновение к поверхности планеты. Последнее, в случае реализации такого сценария, безусловно привело бы к крайней опасности для биосферы», — отмечают ученые.

Солнечный шторм

19 января в Институте космических исследований РАН сообщили о начале радиационного шторма уровня S4 в околоземном пространстве — подобное явление фиксируется впервые почти за 25 лет. Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, столь мощный шторм не наблюдался на протяжении двух солнечных циклов.

По данным ученых, поток солнечных протонов превысил отметку в 10 тысяч единиц. Интенсивность радиационных штормов оценивается по пятибалльной шкале: от S1 («слабый») до S5 («экстремальный»).

При этом уровень S5 носит скорее теоретический характер — за всю современную историю наблюдений его ни разу не фиксировали. Максимальные зарегистрированные значения, около 40 тысяч единиц, приходятся на события прошлого века.

Причиной шторма стала вспышка на Солнце мощности X1.95, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным на Землю. Вспышки класса X — это самые мощные извержения, а число после X указывает на мощность события.

Магнитные бури

Из-за солнечной вспышки класса X ученые NOAA объявили 20 января «критическим погодным днем». По данным ведомства этот режим будет действовать до 15:00 мск.

В ИКИ РАН в свою очередь сообщили, что на Земле началась планетарная магнитная буря уровня G4.33.

«Главным вопросом остается, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года»,

— говорится в сообщении в Telegram.

Ученые сообщили, что значения показателя солнечного ветра близки к рекордным.

Как сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ночной пик бури уже пройден, но риск повторного всплеска сохраняется. Сейчас, по данным специалистов, завершается первая импульсная фаза: скорость солнечного ветра удерживается около 900 км/с — это в 2,5–3 раза выше обычных значений. Магнитное поле у Земли по-прежнему примерно в десять раз сильнее нормы, хотя оба показателя уже снизились примерно вдвое по сравнению с моментом удара.

Ученые обращают внимание на быструю смену ориентации магнитного поля. Если этот процесс продолжится, через несколько часов возможен второй мощный пик с возвратом индексов не ниже уровня G4 и попыткой приблизиться к G5. В лаборатории пояснили, что предыдущий максимум на уровне G4.7 во многом был связан с «неудачной» ориентацией поля, которая сейчас меняется на более «эффективную» для разгона бури.

По оценкам специалистов, геомагнитное возмущение продлится как минимум сутки. Ближайшие 24 часа прогнозируются как период высокой активности, первые признаки ослабления возможны лишь на следующий день, а полная стабилизация — не ранее чем через два–три дня.