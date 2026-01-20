Размер шрифта
Зеленский назвал условие для встречи с Трампом

Зеленский: встреча с Трампом состоится при готовности конкретных документов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием для встречи с президентом США Дональдом Трампом должны быть конкретные результаты. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, встречи с американской стороной должны заканчиваться конкретикой. Речь идет об усилении Украины или приближении конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что «если документы готовы, будем встречаться».

До этого издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не хочет проводить личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

The Financial Times также писало, что Владимир Зеленский пока не принял решения по поводу участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Издание пишет, что в Давосе ожидалась встреча Зеленского с президентом США Дональда Трампа и европейскими лидерами, а также предполагалось подписание «ключевого документа», касающегося экономического развития Украины, который якобы уже была согласована с США. Однако сейчас неясно, состоится ли эта встреча или нет.

Ранее Зеленский подтвердил приглашение Трампа в «Совет мира».

