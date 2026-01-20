Размер шрифта
В Челябинске мать обвинила третьеклассников в изнасиловании ее сына в туалете

В Челябинске завели дело по факту изнасилования ребенка третьеклассниками
Челябинские следователи выясняют обстоятельства надругательства над школьником. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел в одной из местных школ. Как рассказала мать третьеклассника, сверстники завели ее сына в туалет, где изнасиловали. Помимо этого, над несовершеннолетним издевались в течение пяти дней.

Учительница заметила, что между детьми возник конфликт, и сообщила матери. В беседе с сыном родительница узнала о деталях и обратилась в администрацию школы, Следственный комитет и другие органы.

Глава администрации школы заявила, что у нее нет полномочий отчислить обидчиков. Однако позже детей перевели в другой корпус. Все это время пострадавший учился дистанционно, так как мать боялась водить его в школу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование длится четыре месяца.

По данным Ura.ru троих «подозреваемых» не стали отправлять в Центр временного содержания для несовершеннолетних, так как им по девять лет.

Ранее учительница насиловала пятилетнего ребенка, снимала на телефон и отправляла возлюбленному.

