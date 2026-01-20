Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Главу Звездного городка обвинили в получении взятки

Главе Звездного городка и его сообщникам предъявлено обвинение в коррупции
Владимир Гердо/ТАСС

Главе поселка Звездный городок в Московской области Евгению Баришевскому и его сообщникам предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья в Telegram-канале.

Как установило следствие, 16 января 2026 года глава городского округа получил от предпринимателя через посредников взятку в сумме 365 тыс. рублей за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта.

По уголовному делу следователем проведены обыски, выемки, допросы. Продолжается сбор доказательств.

В отношении фигурантов дела избраны меры пресечения. В зависимости от роли они обвиняются в получении взятки, посредничестве и даче взятки.

До этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Баришевского отправили под домашний арест.

Ранее обыски прошли у судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+