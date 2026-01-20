Размер шрифта
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Shutterstock

Аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы площадки проведения торгов.

«Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Вительевич не допущен... Причина признания торгов несостоявшимися — не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником», — сказано в них.

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо было внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данный актив имеются.

До этого глава Минфина заявлял, что ведомство заинтересовано как можно быстрее продать аэропорт Домодедово. По его словам, реализация данной недвижимости будет проходить на открытых торгах, чтобы была «рыночная стоимость и состязательство».

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.

