Гуменник о выступлении на турнире памяти П.С. Грушмана: представлял, что это Олимпиада

Фигурист Гуменник: я представлял, что выступаю на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о своём выступлении в короткой программе на всероссийских соревнованиях памяти П.С. Грушмана, заявив, что представлял себя на Олимпиаде, передает Sport24.

«Представлял, что это была Олимпиада сегодня, олимпийская тренировка, должен быть олимпийский лутц. Проверил, попробовал, все получилось», — сказал Гуменник.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

