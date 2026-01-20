«И это наш блестящий союзник». Трамп обвинил Британию в «великой глупости»

Президент США Дональд Трамп обвинил Великобританию в «глупости» из-за планов передать остров Диего-Гарсия, где расположена стратегическая американская военная база, под суверенитет Маврикия. По его словам, этот шаг заметили Россия и Китай. Лондон, ссылаясь на юридическую необходимость, договорился сохранить базу в аренде на 99 лет. Ранее в Индийский океан вошла авианосная группа США, а на базе была замечена повышенная активность, что может указывать на подготовку к новым ударам по Ирану, утверждает Jerusalem Post.

Президент США Дональд Трамп обвинил Великобританию, что она «без причин» отказывается от юрисдикцици над осторовом Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена стратегическая американская база, в пользу Маврикия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Шокирующим образом, наш «блестящий» союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует без каких-либо на то причин передать остров Диего-Гарсия, на котором расположена важнейшая военная база США, Маврикию», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что Китай и Россия «заметили» этот «слабый поступок».

«Отказ Великобритании от чрезвычайно важной территории — акт великой глупости и еще одна из множества причин, связанных с национальной безопасностью, по которым необходимо приобрести Гренландию.

Дания и ее европейские союзники должны ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО», — подчеркнул республиканец.

В чем суть вопроса

В 2025 году Великобритания уступила суверенитет над архипелагом Чаго, в который входит и остров Диего-Гарсия, своей бывшей колонии — Маврикию. Это была последняя заморская территория Великобритании в Африке.

Тогда премьер-министр островного государства Правинд Джагнат заявил, что передача архипелага Чагос завершает «деколонизацию» Маврикия спустя 56 лет после обретения независимости.

В 1960–1970-е годы власти Великобритании депортировали около 2 тыс. жителей архипелага, чтобы дать США возможность разместить военную базу на острове Диего-Гарсия.

Международный суд ООН в 2019 году вынес заключение, в котором заявил, что управление островами со стороны Великобритании является «неправомерным актом», который должен быть прекращен.

Это было подкреплено решением Международного трибунала по морскому праву от 2021 года.

В правительстве Великобритании заявили, что сделка по передаче архипелага Маврикию была продиктована «юридической необходимостью» и международным давлением.

Согласно новому соглашению, Лондон сохраняет за собой право аренды острова сроком на 99 лет, что позволит продолжить работу совместной американо-британской базы. За это Великобритания будет выплачивать Маврикию в среднем по £101 млн в год (примерно $137 млн).

Впоследствии газета The Telegraph сообщила, что совокупная стоимость аренды архипелага Чагос для Лондона выросла до £35 млрд (около $46,7 млрд). Эта сумма, по данным газеты, примерно в десять раз превышает цифры, которые ранее озвучивал премьер-министр Кир Стармер.

База Диего-Гарсия

База NSF Diego Garcia на острове считается одним из ключевых элементов американского присутствия в Индийском океане.

На ней размещены несколько тысяч американских военнослужащих, а также стратегические бомбардировщики B-52, B-1B и B-2, самолеты-разведчики, заправщики и крупные запасы вооружений и топлива.

Известно, что на базе NSF Diego Garcia действуют 730-я эскадрилья ВВС США а также 21-я оперативная группа Космических сил США GEODSS.

С этой базы американские силы наносили удары по целям в Ираке, Афганистане и Иране.

Накануне издание The Jerusalem Post сообщило, что на базе на острове Диего-Гарсия была зафиксирована повышенная активность военно-транспортных самолетов, как уже было летом 2025 года, перед тем как стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

В то же время портал Marine Traffic сообщил, что в Индийский океан вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, которая движется на Ближний Восток.