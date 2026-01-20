Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Лариса Долина вернулась в Россию и даст концерт сегодня

Директор Долиной Пудовкин: певица выступит в Москве после возвращения в Россию
Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина уже вернулась в Россию. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ее директор Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, после возвращения с отдыха певица уже готова выступать в Москве.

«Конечно-конечно, концерт сегодня будет», — сказал он, призвав не волноваться за Долину.

Известно, что после Нового года Долина отдыхала в Абу-Даби.

Накануне сообщалось, что Долиной предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. По версии СМИ, расходы певицы могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей.

До этого Долина опровергла слухи об отмене концертов в двух городах России — Обнинске и Брянске — на фоне скандала с продажей квартиры. Данные о выступлениях, запланированных на 8 и 9 марта, появились на официальном сайте артистки.

Ранее Любовь Успенская рассказала о травле из-за скандала с дочерью.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665407_rnd_6",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+