Лариса Долина вернулась в Россию и даст концерт сегодня

Директор Долиной Пудовкин: певица выступит в Москве после возвращения в Россию

Народная артистка России Лариса Долина уже вернулась в Россию. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ее директор Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, после возвращения с отдыха певица уже готова выступать в Москве.

«Конечно-конечно, концерт сегодня будет», — сказал он, призвав не волноваться за Долину.

Известно, что после Нового года Долина отдыхала в Абу-Даби.

Накануне сообщалось, что Долиной предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. По версии СМИ, расходы певицы могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей.

До этого Долина опровергла слухи об отмене концертов в двух городах России — Обнинске и Брянске — на фоне скандала с продажей квартиры. Данные о выступлениях, запланированных на 8 и 9 марта, появились на официальном сайте артистки.

