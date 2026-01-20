Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Диброва на отдыхе с Товстиком научила женщин добиваться от мужчин любви

Блогерша Диброва призвала женщин в поисках любви начинать с себя
polinadibrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Полина Диброва на отдыхе с бизнесменом Романом Товстиком научила женщин добиваться от мужчин любви. Размышлениями она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отдыхающая на Мальдивах 36-летняя знаменитость призвала женщин начать с себя. Она отметила, что в 2025 году многие ее знакомые расставались, однако одна подруга начала получать от своего мужа дорогие подарки, внимание и заботу. На вопрос о секрете этой перемены подруга ответила, что перестала искать причину неудач вовне.

«Когда внутри нет опоры, даже самый достойный мужчина проявляется в худшей версии. Но когда женщина меняет состояние, мир как зеркало, отражает его сразу: мужчины становятся внимательнее, отношения теплее, а жизнь — легче», — рассуждает Диброва.

Полина и телеведущий Дмитрий Дибров официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое сыновей от телеведущего. У нынешнего избранника Дибровой Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Блогер признавалась, что хочет родить дочь от возлюбленного.

Накануне Диброва косвенно указала на проблемы в браке еще 10 лет назад.

Ранее блогерша ответила на слухи о схожести ее детей с Товстиком.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665059_rnd_9",
    "video_id": "record::cf825609-b7a3-4815-823a-cea37249b494"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+