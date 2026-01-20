Диброва на отдыхе с Товстиком научила женщин добиваться от мужчин любви

Блогерша Полина Диброва на отдыхе с бизнесменом Романом Товстиком научила женщин добиваться от мужчин любви. Размышлениями она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отдыхающая на Мальдивах 36-летняя знаменитость призвала женщин начать с себя. Она отметила, что в 2025 году многие ее знакомые расставались, однако одна подруга начала получать от своего мужа дорогие подарки, внимание и заботу. На вопрос о секрете этой перемены подруга ответила, что перестала искать причину неудач вовне.

«Когда внутри нет опоры, даже самый достойный мужчина проявляется в худшей версии. Но когда женщина меняет состояние, мир как зеркало, отражает его сразу: мужчины становятся внимательнее, отношения теплее, а жизнь — легче», — рассуждает Диброва.

Полина и телеведущий Дмитрий Дибров официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое сыновей от телеведущего. У нынешнего избранника Дибровой Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Блогер признавалась, что хочет родить дочь от возлюбленного.

