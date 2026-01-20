В Госдуме предложили не повышать тарифы ЖКХ для пострадавших от коммунальных аварий

С начала года в нескольких российских регионах произошли аварии на тепло-электросетях из-за аномального выпадения снега. Депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил, чтобы россияне, столкнувшиеся с коммунальными авариями, платили по старым тарифам.

«Вновь приходят сообщения о масштабных коммунальных авариях – в подмосковном Чехове, Новосибирске, в Челябинской области, других регионах. Снова люди остаются без тепла, света, горячей воды в морозы. При этом в наступившем году снова рекордно вырастут тарифы ЖКХ. Люди платят все больше якобы для модернизации ЖКХ. Где она? Все те же изношенные трубы, все те же аварии», — сказал депутат.

Миронов напомнил об инициативе провести масштабный антикоррупционный аудит в ЖКХ, а также национализировать коммунальные предприятия.

«Это большая системная работа, чиновники ее делать не хотят. Хотят экстренно латать дыры, «бить по хвостам». Давайте тогда вводить оперативные меры поддержки. Если люди остаются без коммуникаций, пусть для них не только делается перерасчет за услуги, а отменяется повышение тарифов ЖКХ. Пусть они платят по прежним тарифам. Ведь очевидно, что никаких улучшений, никакой модернизации не произошло», — считает он.

Миронов предложил ужесточить наказание для коммунальщиков. По его мнению, региональные власти должны больше уделять внимания борьбе с ЧС.

«Полтора года назад Госдума приняла закон, повысились штрафы для РСО за некачественные услуги: максимально до 100 тысяч рублей. Но ведь это для них копейки. Нужны миллионные штрафы, нужны кардинальные перерасчеты. И когда коммунальщики будут рисковать большими денежками, которые они явно не туда тратят, они озаботятся предотвращением аварий. Тем более на выборах поддержку в 80% научились получать, а как избирателей обеспечивать базовыми коммунальными услугами – с этим проблемы», — заключил он.

С коммунальным коллапсом из-за выпадения снега в этом году столкнулись жители нескольких регионов. 1 января в Краснодарском крае остались без света более 43 тысяч жителей нескольких районов. В течение нескольких суток не было света, рассказали «Газете.Ru» местные жители.

Ранее губернатор Камчатки попросил федеральный центр помочь в ликвидации последствий снегопадов.