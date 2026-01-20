Лавров напомнил о братской поддержке КНДР при освобождении Курской области

КНДР оказала России братскую помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, вторгшихся на территорию российского региона. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.

По его словам, договор о стратегическом партнерстве с КНДР стал практическим воплощением действий РФ по укреплению безопасности в Евразии.

До этого Лавров напомнил, что Москва развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Пхеньяном на основе договора, подписанного лидерами двух стран летом 2024 года.

4 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать РФ в защите суверенитета и территориальной целостности.

28 апреля 2025 года КНДР официально признала, что северокорейские военные участвовали в операции по освобождению Курской области от украинской армии. Ким Чен Ын объяснил, что сложившаяся военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего договора о стратегическом партнерстве, что стало основанием для решения о направлении войск.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне лидерами двух стран. 5 декабря 2024 года договор вступил в силу.

Ранее войска РФ взяли в плен участника вторжения в Курскую область.