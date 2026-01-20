Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Цискаридзе заставил поклонников говорить о своей свадьбе

Артист балета Цискаридзе опубликовал цитату о женитьбе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист балета Николай Цискаридзе заставил поклонников говорить о своей возможной свадьбе. Вызвавшим споры постом он поделился в социальных сетях.

Балетмейстер процитировал известное изречение немецкого композитора Карла Вебера.

«Женись на маленькой, хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее», — написал он.

Поклонники предположили, что Цискаридзе может задумываться о браке.

Цискаридзе 31 декабря исполнилось 52 года, женат он никогда не был. По словам самого народного артиста России, вступать в брак он не торопится, поскольку видел примеры, разубедившие его создавать семью.

В декабре журналистка Алена Блин раскрыла, собирается ли впервые стать матерью.

Ранее Диброва на отдыхе с Товстиком научила женщин добиваться от мужчин любви.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665257_rnd_2",
    "video_id": "record::7d6285d5-2ba5-466c-b5ed-38c251fe0cfc"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+