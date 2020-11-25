Путин постановил создать комитет по председательству РФ в Арктическом совете

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с председательством РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах постановляю... Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в в Арктическом совете в 2021-2023 годах», — говорится в тексте.

Комитет возглавит полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он должен за месяц утвердить состав оргкомитета.

Арктический совет был создан в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он является межправительственным форумом и содействует сотрудничеству в регионе. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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