Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

Зеленский: Киев готов действовать зеркально РФ во время пасхального перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявил, что Киев готов действовать зеркально. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы республики.

Зеленский напомнил, что украинская сторона предлагала в этом году установить прекращение огня на время пасхальных праздников. Президент Украины добавил, что Киев «будет действовать соответственно».

«Людям нужна Пасха без угроз», — подчеркнул Зеленский.

9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В пресс-службе Кремля заявили, что глава государства принял такое решение в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлое Христово Воскресение). Перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Там добавили, что РФ, объявившая перемирие в честь Пасхи, исходит из того, что Украина последует ее примеру.

Ранее в Раде призвали к пасхальному перемирию между украинцами и ТЦК.