Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

Зеленский: Киев готов действовать зеркально РФ во время пасхального перемирия
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявил, что Киев готов действовать зеркально. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы республики.

Зеленский напомнил, что украинская сторона предлагала в этом году установить прекращение огня на время пасхальных праздников. Президент Украины добавил, что Киев «будет действовать соответственно».

«Людям нужна Пасха без угроз», — подчеркнул Зеленский.

9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В пресс-службе Кремля заявили, что глава государства принял такое решение в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлое Христово Воскресение). Перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Там добавили, что РФ, объявившая перемирие в честь Пасхи, исходит из того, что Украина последует ее примеру.

Ранее в Раде призвали к пасхальному перемирию между украинцами и ТЦК.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
